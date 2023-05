Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 20 maggio: piogge diffuse, ma non forti Piogge deboli diffuse lungo tutto l’arco della giornata, ma non sono previsti temporali o piogge forti sulla città di Roma per oggi, sabato 20 maggio.

A cura di Enrico Tata

Pioverà tutto il giorno, ma si tratterà di precipitazioni a carattere debole o moderato. Non sono previsti temporali o piogge forti sulla città di Roma per oggi, sabato 20 maggio. Le nuvole, tuttavia, caratterizzeranno l'intero arco della giornata. Andrà meglio domenica, quando sono previste deboli piogge in mattinata. Lunedì le condizioni meteo miglioreranno, anche se ci sarà qualche nuvola. Domani le temperature a Roma saranno comprese tra 16 e 23 gradi. Domenica e lunedì le massime saliranno intorno ai 25 gradi.

Oggi pioverà su tutto il Lazio, ma soprattutto sulle coste. Qualche schiarita in più è prevista nelle zone interne e sul Viterbese. Domenica il maltempo si sposterà gradualmente verso sud, con strascichi soprattutto in provincia di Latina. Lunedì, come detto, qualche nuvola velerà il cielo su tutto il territorio regionale e martedì dovrebbe tornare il sole, praticamente il primo sole con temperature primaverili.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "nel corso del weekend si genererà una dinamica circolazione vorticosa che da Algeria, Tunisia e Libia si spingerà verso le nostre regioni meridionali, stazionando fino alla fine della settimana tra il basso Tirreno e lo Ionio. Il fronte collegato determinerà un peggioramento sabato anche sull'Italia centro-meridionale con piogge e rovesci in intensificazione a partire dal versante tirrenico e fenomeni localmente molto abbondanti tra Calabria e Sicilia".

Domenica, spiegano ancora i meteorologi, il ciclone comincerà a perdere energia e si sposterà verso sud: "Le condizioni andranno migliorando sul versante adriatico, mentre una certa instabilità si attarderà sulle regioni occidentali".