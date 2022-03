Previsioni meteo Roma e Lazio oggi martedì 8 marzo, Festa della donna: sole, ma minime a 0 gradi Freddo e gelo a Roma nella giornata di oggi, martedì 8 marzo, Festa della donna.

A cura di Enrico Tata

Il cielo sarà sereno su tutto il Lazio e anche sulla Capitale, con qualche annuvolamento che è previsto lungo tutto l'arco della giornata nei settori più interni e sui rilievi. Per la giornata di oggi, martedì 8 marzo, Festa della donna, non sono previste precipitazioni, ma farà freddo: le temperature minime, infatti, arriveranno a toccare 1/0 gradi a Roma, con le massime che non supereranno i 10 gradi. Farà ancora più freddo nelle zone interne della regione: a Rieti le minime toccheranno i meno 4 e le massime non saliranno sopra i 6 gradi. Le condizioni meteorologiche saranno le stesse anche nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì su tutto il Lazio.

Secondo i meteorologi il vortice di bassa pressione arrivato dalla Russia porterà freddo su quasi tutte le regioni nella prima parte della settimana. L'aria fredda si accompagnerà al maltempo, però, soltanto nelle regioni del medio e basso Adriatico e del Sud. Su queste aree, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "la neve potrà ancora scendere a quote bassissime o localmente fino al piano, specie tra l’Abruzzo e il Molise entro le ore serali". Su tutte le altre regioni, Lazio compreso, il tempo sarà, come abbiamo visto, più stabile, anche se il freddo si farà sentire le temperature saranno sottozero.

Nella seconda parte della settimana, però, il tempo cambierà: tornerà infatti a farsi strada un anticiclone che garantirà una fase di bel tempo su tutto il Paese. "Verso il prossimo weekend, tuttavia, lo scenario meteorologico potrebbe cambiare nuovamente: le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a colpire l'Italia, dopo un lungo periodo di assenza", spiegano ancora i meteorologi del sito IlMeteo.it.