Previsioni meteo Roma e Lazio oggi martedì 17 gennaio: forti piogge tutto il giorno, allerta gialla A Roma in particolare si prevedono rovesci e temporali soprattutto in mattinata, venti abbondanti e temperature in calo comprese tra 8 e 14 gradi.

A cura di Enrico Tata

Pioggia per tutto il giorno a Roma e in generale nel Lazio: queste le previsioni del tempo per oggi, martedì 17 gennaio 2023. Nella Capitale in particolare si prevedono rovesci e temporali soprattutto in mattinata, venti abbondanti e temperature in calo comprese tra 8 e 14 gradi. Il maltempo caratterizzerà anche la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, con piogge che si concentreranno soprattutto in serata e nel corso della tarda mattinata. Si tratterà comunque di precipitazioni deboli.

Allerta meteo gialla per oggi, 16 gennaio, nel Lazio

Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per tutto il territorio regionale. Si prevedono in particolare "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il maltempo, come detto, si abbatterà su tutto il territorio del Lazio, da Nord a Sud. Timori per il forte vento e per le mareggiate sulla costa, che potrebbero causare notevoli danni alle strutture balneari.

Le previsioni del tempo per il fine settimana: temperature in netto calo

Per il fine settimana è previsto un vero e proprio crollo delle temperature, con le minime che anche a Roma arriveranno a sfiorare lo zero. Già venerdì le temperature minime potrebbero toccare i 3 gradi, ma è domenica che è previsto il picco di questa ondata di freddo, con il termometro che potrebbe arrivare vicino allo zero anche in città. Il cielo, tuttavia, dovrebbe essere sereno e poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.