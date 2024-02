Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 5 febbraio: nuvole e cielo coperto, temperature in lieve calo Le temperature oscillano fra i 3 e i 14 gradi centigradi, cielo scuro a Roma e nel Lazio: le previsioni di oggi lunedì 5 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Cielo scuro e temperature in lieve calo: rispetto alla giornata di ieri, soleggiata e non troppo fredda, oggi sembra un'altra stagione. Il cielo è nuvoloso e coperto, in alcune zone ci sono foschia e nebbia. E anche le temperature sono in calo. La minima regionale di oggi, prevista a Rieti e Viterbo, è di 3 gradi. La massima, invece, di 14 gradi è attesa a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo coperto per tutto il giorno: oggi, lunedì 5 febbraio, dal cielo della capitale non filtra neanche un po' di sole. Le nuvole lo coprono per l'intera giornata di oggi e le temperature ne risentono: la minima è di 9 gradi centigradi, mentre la massima non supera i 13 gradi, come scrive il Meteo.it.

Le previsioni meteo sulle province

Cielo coperto anche sulle province della regione Lazio, ma in alcune il termometro scende. A Rieti e Viterbo, ad esempio, le temperature oscilla fra la minima regionale di 3 gradi e la massima, in entrambe le zone, sia quella appenniniche che quelle della Tuscia, di 11 gradi centigradi. Ma mentre nel reatino fino alla tarda mattinata sembra fare capolino il sole, prima di una giornata grigia come quella delle altre province del Lazio, nel Viterbese alle nuvole nella prima mattina si affiancano banchi di fitta nebbia.

Non cambia la situazione nelle province più a sud. Nel Frusinate il termometro si muove fra i 6 e i 12 gradi centigradi: nei territori ciociari la nebbia e la foschia accompagnano l'intera giornata di oggi. Diversamente, invece, in quelli pontini le temperature sono leggermente meno rigide, comprese fra i 9 e i 14 gradi centigradi. Ma anche qui il cielo è nuvoloso e coperto per tutto il giorno.