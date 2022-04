Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 18 aprile: Pasquetta col sole nella Capitale Nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile, il sole splenderà sempre sulla città di Roma. Dall’alba al tramonto, nessuna nuvola velerà il cielo sulla Capitale.

A cura di Enrico Tata

Pasquetta a Villa Ada (La Presse)

Sarà una Pasquetta perfetta da trascorrere all'aperto a Roma e in generale in tutte le province del Lazio. Nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile, infatti, il sole splenderà sempre. Dall'alba al tramonto, nessuna nuvola velerà il cielo sulla Capitale. Cielo sereno anche domani, ma mercoledì potrebbero arrivare i primi annuvolamenti.

Il meteo nel Lazio a Pasquetta: giornata ideale per una gita fuori porta

Il cielo sarà sereno in tutte le province del Lazio, condizioni ideali per la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta. In alcune località collinari e montane, però, attenzione al termometro, perché potrebbe fare freddo. Ai Castelli Romani, per esempio, le temperature minime saranno comprese tra -1 e 3 gradi, ma c'è da dire che le massime si manterranno alte, tra i 13 e i 19 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord Nord Ovest con intensità di 9 chilometri all'ora. Possibili raffiche fino a 21 chilometri all'ora. Minime basse, anche a Rieti e a Viterbo, mentre nella provincia di Latina si manterranno intorno ai 10 gradi, con picchi intorno ai 20 gradi per quanto riguarda le massime. Nella zona del Circeo, per esempio, le massime saranno comprese tra 15 e 19 gradi con vento debole da Ovest-Nord-Ovest con possibili raffiche fino a 18 chilometri all'ora.

Le temperature a Pasquetta: basse le minime nella Capitale

Per quanto riguarda le temperature, saranno particolarmente basse le minime: nelle ore notturne, infatti, il termometro toccherà i 5/6 gradi. Durante la giornata, però, tra le 13.e le 17 in particolare, le temperature massime arriveranno a sfiorare i 18 gradi. Queste temperature si manterranno stabili nelle giornate di martedì e mercoledì, poi dovrebbero tornare a salire. Nel fine settimana le temperature massime potrebbero infatti superare i 20 gradi e le minime dovrebbero salire intorno ai 13 gradi.