Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 13 febbraio: ancora bel tempo e niente pioggia Cielo sereno o poco nuvoloso a Roma e nel Lazio fino a giovedì grazie all”anticiclone di San Valentino’. Venerdì arriverà qualche nuvola.

A cura di Enrico Tata

Ancora sole e nessuna pioggia in arrivo a Roma e nel Lazio almeno fino al prossimo fine settimana. Le temperature si manterranno basse, ma in rialzo di qualche grado. A Roma le minime saranno intorno ai 4/5 gradi e le massime saliranno fino a 15/16 gradi, in aumento di qualche grado rispetto alla settimana appena trascorsa. Anche per quanto riguarda le giornate di martedì e mercoledì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutte le zone della regione. Come detto, non sono previste piogge almeno fino a venerdì e su questo concordano i principali siti di previsioni meteo.

Sull'Italia l'anticiclone di San Valentino

Un'area di alta pressione si è posizionata sull'Italia e raggiungerà il suo picco proprio nella giornata di martedì 14 febbraio, festa di San Valentino. In questi giorni, quindi, il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato. Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, "fino a mercoledì l'anticiclone non avrà rivali poi una profonda circolazione depressionaria tra la Groenlandia e l'Islanda piloterà sull'Europa centro settentrionale una perturbazione atlantica piuttosto intensa che sposterà i massimi anticiclonici facendoli sprofondare verso sudest. A quel punto sull'Italia si instaurerà un debole flusso di correnti umide occidentali o nord occidentali che trasporterà verso le regioni tirreniche degli ammassi nuvolosi".

Qualche nuvola in arrivo venerdì

Venerdì potrebbero arrivare le prime piogge, ma non si tratterà di un vero e proprio cambio di scenario dal punto di vista meteorologico. Soprattutto sulle zone tirreniche potrebbe piovere nel fine settimana, ma si tratterà di precipitazioni di debole intensità.