Previsioni meteo Roma e Lazio oggi giovedì 31 agosto: addio al ciclone Poppea, ritorna il bel tempo Bel tempo in vista: nel weekend tornerà l’estate, ma le temperature registrate saranno più basse rispetto a quelle delle scorse settimane.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il miglioramento in corsa di ieri, con cieli parzialmente nuvolosi e qualche fenomeno piovoso – in quantità minori rispetto a quanto preannunciato – il mese di agosto si conclude con quello che sembra un ritorno all’estate, anche se con temperature decisamente più basse se comparate con l’ondata di calore della scorsa settimana. Il ciclone Poppea che ha portato con sé temporali e violente raffiche di vento, causando nubifragi e allagamenti, continua a spostarsi verso i Balcani e già dalla giornata di oggi, giovedì 31 agosto, avrà lasciato quasi del tutto la penisola. L’arrivo di settembre è accompagnato quindi da un aumento della pressione, con giornate caratterizzate dal bel tempo e temperature nuovamente in risalita.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 31 agosto

Anche la Capitale sembra lasciarsi alle spalle gli ultimi giorni di maltempo ed è pronta ad abbracciare il ritorno dell’alta pressione, con giornate caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e un aumento delle temperature massime, che dovrebbero arrivare a toccare i 28 gradi. I venti saranno deboli al mattino, con un leggero aumento dell’intensità nel corso del pomeriggio. Le temperature nella Capitale sono in risalita, anche se non sfioreranno nemmeno i livelli della scorsa settimana: la colonnina di mercurio oscillerà tra la massima di 28 gradi e la minima di 16 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Secondo i meteorologi de IlMeteo.it, il netto miglioramento del meteo riguarderà pressoché tutta la regione. L’aumento della pressione garantirà una giornata caratterizzata dal bel tempo prevalente, con il sole che splenderà in un cielo poco o a tratti irregolarmente nuvoloso. Venendo alle temperature, sono Viterbo e Rieti le province con i valori minimi inferiori, sui 13 gradi. Nel complesso, avremo tra i 15 e i 26 gradi a Frosinone, tra i 18 e i 26 gradi a Latina, tra i 13 e i 24 gradi a Rieti e tra i 13 e i 26 a Viterbo.