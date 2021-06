Sole e caldo con temperature sopra i 31 gradi sia oggi che domani. Queste le previsioni per la città di Roma nelle giornate di sabato 12 giugno e domenica 13 giugno. Per oggi previsto vento debole da Nord-Nord est con temperature comprese tra 17 e 31 gradi. Per domani previsti sole e caldo, con vento debole da Nord e temperature comprese tra 16 e 32 gradi.

Arriva l'anticiclone africano, scoppia l'estate a Roma

Il weekend sarà soltanto un antipasto di ciò che ci aspetta la prossima settimana: l'anticiclone africano è ormai arrivato sulla penisola e porterà una fase meteo caratterizzata da stabilità e molto caldo per tutta la prossima settimana. Le temperature massime, infatti, saranno stabilmente sopra i 30 gradi.

L'anticiclone africano si posizionerà sul mediterraneo e porterà con sé una massa di aria molto calda, spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it. Il caldo toccherà il suo picco tra lunedì 14 e mercoledì 16 giugno, con le massime che supereranno i 30 gradi nelle ore più calde della giornata. Attenzione, però: secondo i meteorologici il caldo potrebbe avere vita breve. Infatti "dal Nord Atlantico una possente depressione sospinta da correnti d'aria più fresche ed instabili potrebbe, tra giovedì 17 e venerdì 18, creare non pochi problemi". Se le previsioni saranno confermate (anche se ancora è presto per avere certezze), questa corrente d'aria instabile potrebbe portare piogge e forti temporali alimentati dalle correnti di aria calda.

Per ora le previsioni meteo attualmente disponibili non prevedono precipitazioni per il prossimo fine settimana ma, per l'appunto, le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di questa depressione.