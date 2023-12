Previsioni meteo Roma e Lazio oggi domenica 3 dicembre 2023: cielo sereno, temperature in calo Drastico calo delle temperature per oggi, domenica 3 dicembre 2023 a Roma e nel Lazio: il cielo è sereno, ma il termometro scende fino a un grado di minima, attesa a Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Il cielo è sereno, il sole splende, ma le temperature diventano sempre più rigide. Dopo un giorno di forte vento, anche le temperature scendono: la minima è attesa a Viterbo, misura un grado, mentre la massima a Latina, dove sono previsti 13 gradi. Il vento, almeno fino alla sera, resta da forte a moderato nella capitale.

Che tempo fa oggi a Roma

Nessuna allerta diramata dalla Protezione Civile, ma il vento continua ad essere forte nella capitale dove le raffiche variano da forte a moderato nella prima fase della giornata. Dopo qualche nuvola nel corso della mattinata, esce il sole. Le temperature sono fra le più miti della regione Lazio, come riporta il Meteo.it: dai 7 gradi di minima fino ai 13 di massima.

Le previsioni oggi nelle altre province del Lazio

Come anticipato, le temperature più basse sono attese a Viterbo, dove il termometro oscilla fra un grado e i 9 gradi centigradi. Inizialmente coperto, nel corso della mattina il cielo si apre e lascia filtrare il sole. Nella notte si arriva anche a 0,3 gradi. Poco meno rigide le temperature nel reatino, fatta eccezione ovviamente per le zone montuose: qui il termometro si muove fra i 2 e i 10 gradi. Cielo coperto e nuvoloso tutta la mattina, si schiarisce soltanto dopo mezzogiorno. Il vento è fra debole e moderato.

Fra i 6 e i 13 gradi centigradi, invece, le previsioni per i territori del Frusinate. Il cielo resta per quasi l'intero giorno limpido e sereno, con il sole che splende. Qualche nuvola attesa soltanto nella notte, sia all'inizio della giornata di oggi che in quella di domani, che nel pomeriggio, fra le ore 15 e le 17. I territori più miti, infine, sono quelli pontini: il termometro qui oscilla fra gli 8 e i 14 gradi. Dopo un inizio di mattinata nuvoloso, verso le 9 il cielo si apre: resta sereno per tutto il giorno.