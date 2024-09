video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 settembre: forti temporali alle spalle, in serata miglioramento La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale ha ormai superato la Capitale e si sta dirigendo verso Sud, nel basso Lazio e poi in Campania, dove arriverà nel corso della tarda mattinata.

A cura di Redazione Meteo

La fase più intensa della forte perturbazione che si è abbattuta sul Lazio e sulla città di Roma nella notte dovrebbe essere ormai alle spalle. Per la tarda mattinata e per il pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre 2024, previsto tempo nuvoloso a Roma con temperature in calo: le massime non dovrebbero superare i 27 gradi e le minime non dovrebbero salire sopra i 22 gradi. Come anticipato, la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale ha ormai superato la Capitale e si sta dirigendo verso Sud, nel basso Lazio e poi in Campania, dove arriverà nel corso della tarda mattinata.

In serata le condizioni meteo miglioreranno e per la giornata di domani, martedì 10 settembre, è previsto bel tempo su tutto il territorio regionale. A Roma le massime aumenteranno intorno ai 30 gradi, con le minime che non saliranno sopra i 20 gradi. Dal fine settimana è previsto però un vero e proprio crollo delle temperature, con le massime che potrebbero non superare i 21/22 gradi nelle ore più calde delle giornate.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, la giornata di giovedì 12 settembre "potrebbe dare un vero e proprio schiaffo a questi scampoli d'estate. La perturbazione sopraggiunta sul finire di mercoledì 11 inizierà a interessare gran parte del Paese, dove è attesa anche la formazione di un vortice ciclonico. Prepariamoci dunque a una giornata via via più compromessa da precipitazioni diffuse su Lombardia, Nordest, poi al Centro e infine al Sud. Prestare attenzione ai fenomeni che potrebbero risultare di forte intensità con possibili nubifragi". Nel weekend possibile rimonta dell'alta pressione, ma le temperature, come abbiamo visto, si manterranno fresche.