Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 settembre: di nuovo estate, caldo intenso nel weekend Le temperature che arriveranno a toccare 33/34 gradi nella Capitale. A Latina 36 gradi e allerta caldo.

Sarà un weekend caratterizzato da caldo pienamente estivo a Roma e nel Lazio, con temperature che arriveranno a toccare 33/34 gradi nella Capitale. Insomma, farà caldo e sembrerà climaticamente di trovarci a metà agosto e non a settembre inoltrato. Un tipico fine settimana estivo. Rispetto alla media degli ultimi 30 anni, parliamo di valori fino a 6/8 gradi più alti del normale.

Farà caldo, un caldo certamente anomalo per settembre, ma niente di paragonabile alle ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2023. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sia oggi, sabato 9 settembre, che domani, domenica 10 settembre, non ha diffuso alcuna allerta caldo per quanto riguarda la città di Roma. Il livello di allerta è infatti verde, cioè zero. Alle 8 di mattina il termometro segnerà 22 gradi, mentre alle ore 14 la temperatura si alzerà fino a 31 gradi, 33 gradi quella percepita.

Allerta verde, livello zero, per tutto il weekend anche a Frosinone, Rieti e Viterbo. Diramata invece un'allerta gialla, livello 1, per quanto riguarda Latina per domenica 10 settembre. Le massime, infatti arriveranno a toccare addirittura 35 gradi, con temperatura percepita a 36 gradi.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, la prossima settimana si aprirà ancora con il caldo: lunedì 11 sarà infatti caratterizzato ancora da "grande caldo a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone africano che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo. Vista l'origine delle masse d'aria, ovvero l'interno del deserto del Sahara, le temperature (mappa qui sotto) si porteranno ben oltre le medie climatiche, con punte massime sopra i 34-35°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro (36°C a Firenze)".