Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 settembre: sole e massime intorno ai 32 gradi Cielo sereno e caldo a Roma e nel Lazio, ma da domani cambierà tutto. Arriveranno le nuvole e anche la pioggia. Tempo estremamente variabile anche nel fine settimana.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Quella di oggi, mercoledì 7 settembre, sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature massime sopra i 30 gradi a Roma e in generale nel Lazio. Ci saranno pochissime o nessuna nuvola sul litorale, mentre qualche nuvola in più coprirà il cielo sui rilievi montuosi e sulle zone interne del Lazio. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Ovest. Ci sarà un deciso cambiamento delle condizioni meteo a partire da domani, giovedì 8 settembre, quando arriveranno due cicloni in Italia. Essi provocheranno una spaccatura tra Nord e Sud Italia, tra temporali e bel tempo. Nel Lazio il cielo comincerà a diventare nuvoloso ovunque e potrebbe piovere nel corso della mattinata. Al Sud, invece, tempo soleggiato e molto caldo. Il weekend sarà ancora incerto a Roma e in generale nel Lazio, con possibilità di precipitazioni. Per sabato previste precipitazioni soprattutto sui rilievi montuosi del Lazio e nel Reatino, mentre sulla costa il cielo sarà poco nuvoloso. Nella giornata di domenica cielo variabile su tutta la regione, ma non dovrebbe piovere.

Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it che sono in arrivo "due cicloni molto importanti nel raggio di circa 1.000 chilometri: il primo è centrato sull'Irlanda e il secondo a Ovest delle Azzorre, con caratteristiche tropicali". Il primo ciclone, dichiarano i meteorologi, "si ‘incastonerà' in modo stazionario nei cieli dell'Europa nord-occidentale; con la sua pressione molto bassa, vicina a quella di un uragano categoria 1, condizionerà fortemente il Meteo in Italia: una grande ruota che gira in senso antiorario con il suo settore orientale, che richiama aria calda dal Nord Africa verso il Centro-Sud e spinge aria umida verso il Nord. Questa settimana ritroveremo dunque temperature fino a 40 gradi all'estremo Sud e piogge e temporali al Nord, in successivo spostamento verso il Centro. Il secondo ciclone, denominato Danielle, è invece un vero e proprio uragano Atlantico che si distingue da Peggy per il ‘cuore caldo', per le origini e per le caratteristiche fisiche: si nutre infatti del calore del mare, poi quando transiterà più a Nord sull'oceano freddo islandese si trasformera' in un ciclone extratropicale. Questi cicloni atlantici governeranno il tempo per una decina di giorni con un'Italia divisa in 2 o in 3: caldo, anomalo per il periodo, al Sud e parte del Centro; piogge sparse al Nord in un contesto mite, variabilita' perturbata per il resto del Centro".