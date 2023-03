Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 marzo: tempo variabile, deboli perturbazioni in arrivo Nella giornata di oggi, martedì 7 marzo 2023, non sono escluse precipitazioni di debole intensità a Roma e in generale nel Lazio.

A cura di Enrico Tata

Il meteo sarà variabile nella giornata di oggi, martedì 7 marzo 2023, e non sono escluse precipitazioni di debole intensità a Roma e in generale nel Lazio. Le temperature si manterranno stazionarie, con le minime intorno ai 10 gradi e le massime intorno ai 15 gradi.

Temperature in rialzo nel weekend a Roma

Previste temperature in rialzo nel fine settimana, con le massime che saliranno fino a 22/23 gradi. Fino ad allora sarà variabile o nuvoloso e non sono escluse precipitazioni, anche a carattere di rovescio, tra giovedì e venerdì su Roma e in generale su tutti i settori del Lazio. Le temperature, comunque, si manterranno stabili.

Debole perturbazione in arrivo in italia

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo, sull'Europa settentrionale arriverà una forte perturbazione che poterà neve e gelate. Il Mediterraneo, tuttavia, ne sarà interessato soltanto parzialmente e nel nostro Paese non si verificherà nessun cambiamento importante del tempo. In Italia entrerà una perturbazione tra martedì e mercoledì e attraverserà la penisola. Si verificheranno precipitazioni anche ne Lazio, ma le temperature resteranno stabili, con punte massime intorno ai 15 gradi nella Regione della Capitale.

Temperature miti per tutta la settimana

Secondo i meteorologi "il contesto climatico sarà mite salvo che per la leggera diminuzione delle temperature che si avrà nelle zone soggette a maggiore nuvolosità ma non farà freddo. In generale i valori più elevati con punte anche di 18/20°C sono attesi sulle Isole Maggiori, lungo il versante Adriatico e a tratti sull'Emilia Romagna". Si segnalano temperature in rialzo nel fine settimana.