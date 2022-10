Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 ottobre: arriva l’ottobrata romana, massime vicine ai 30 gradi Oggi, mercoledì 5 ottobre, nella Capitale le temperature massime saranno più vicine ai 30 gradi che ai 20. Supereranno infatti i 26 gradi nelle ore più calde della giornata e non scenderanno sotto i 15 gradi nella notte.

A cura di Enrico Tata

Clima mite tendente al caldo, tipico della cosiddetta ‘ottobrata romana'. Oggi, mercoledì 5 ottobre, nella Capitale le temperature massime saranno più vicine ai 30 gradi che ai 20. Supereranno infatti i 26 gradi nelle ore più calde della giornata e non scenderanno sotto i 15 gradi nella notte. Il clima si manterrà stabile almeno fino al weekend, che quindi sarà gradevole e soleggiato. Gli esperti del sito IlMeteo.it spiegano che il vasto campo di alta pressione che attualmente è posizionato sull'Europa si rafforzerà ulteriormente nelle prossime ore e questo, quindi, poterà condizioni ancora più stabili. Le temperature saranno ovunque sopra la media e al centro nord il sole la farà da padrone almeno fino a domenica.

Le previsioni per domani, bel tempo e temperature sopra la media a Roma

Per quanto riguarda giovedì 6 ottobre, al centro, "bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia. Tendenza: dominio anticiclonico con il sole, possibili foschie mattutine sulle zone pianeggianti del nord e del centro". A Roma le temperature massime sfioreranno i 27 gradi.

Le tipiche ‘ottobrate romane'

A Roma, come detto, le temperature saranno quelle tipiche dell"ottobrata romana', con valori massimi vicini ai 28 gradi. Le cosiddette ottobrate non erano altro che gite domenicali che si svolgevano a Roma nel mese di ottobre. Alle prime ore del mattino i carretti partivano dai quartieri della città per le loro destinazioni, soprattutto monte Testaccio, le campagne nei dintorni di Ponte Milvio, le vigne nei pressi di Monteverde o ‘fuoriporta', fuori le mura della città.