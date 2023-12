Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 dicembre: temperature giù, arriva il ciclone dell’Immacolata Per la giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, a Roma le minime scenderanno a 5 gradi e le massime non supereranno i 12 gradi nelle ore più calde.

Venti gelidi in arrivo dalla Russia determineranno un crollo delle temperature, soprattutto nel Nord Italia, ma anche, in misura minore, al Centro Sud. Per la giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, a Roma le minime scenderanno a 5 gradi e le massime non supereranno i 12 gradi nelle ore più calde. Martedì dovrebbe tornare la pioggia e, soprattutto, sarà un weekend, quello dell'Immacolata, all'insegna del brutto tempo. Le previsioni (ancora poco attendibili) parlano di fortissime piogge e vento nella giornata di venerdì 8 dicembre. Le minime si dovrebbero attestare intorno ai 5/6 gradi anche nel fine settimana.

Gli esperti del sito IlMeteo.it spiegano che nei prossimi giorni cambierà drasticamente la circolazione dell'aria. Le temperature miti registrate in questi giorni lasceranno spazio a venti gelidi dovute all'entrata di masse d'aria "provenienti dalle fredde terre del Nordest Europeo, le quali, dopo un lungo viaggio, si riversano nel cuore del Mediterraneo sotto forma di venti di Maestrale sul versante tirrenico e di Bora e Grecale su quello adriatico. Prepariamoci quindi a vivere una giornata festiva dal clima veramente rigido".

Per quanto riguarda i venti, "un teso Maestrale soffierà sulla Sardegna e sul comparto del basso Tirreno. Raffiche gelide di Bora e Grecale invece sul distretto adriatico e su parte del Nord".

Per gli esperti, si verificheranno nevicate anche in pianura su molte regioni del Nord Italia, ma al Centro e al Sud bisognerà attendere qualche giorno per osservare gli effetti dell'arrivo di questa massa di aria molto fredda proveniente dall'Europa del Nord e dalla Russia.