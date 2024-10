video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 ottobre: Halloween con l’anticiclone, massime a 24 gradi Halloween e il Ponte di Ognissanti saranno ovunque soleggiati e in particolare a Roma e nel Lazio previsto bel tempo lungo tutto l’arco della giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Farà ancora caldo a Roma, almeno per sette giorni. L'anticiclone africano garantirà bel tempo e temperature anomale almeno per tutta la settimana e per parte della prossima, la prima di novembre. Halloween e il Ponte di Ognissanti saranno ovunque soleggiati e in particolare a Roma e nel Lazio previsto bel tempo lungo tutto l'arco della giornata. Oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, il cielo sarà sereno con massime intorno ai 24 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 13 gradi nelle ore notturne. Giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre, sabato 2 novembre e domenica 3 novembre le condizioni meteo non cambieranno di una virgola: il cielo sarà sereno sulla Capitale e in generale su tutto il Lazio, con le massime che si attesteranno intorno ai 23 gradi.

Al momento è previsto un cambiamento di scenario con il ritorno del freddo? Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, al momento no: "In questo contesto simil-estivo, il tempo ci regalerà pochissime sorprese; l’anticiclone di matrice subtropicale rimarrà stazionario e pigro sull’Italia per almeno 7-10 giorni, portando prevalenza di sole in montagna e al Centro Sud".

Per i meteorologi del sito 3bMeteo.com "questo anticiclone potrebbe persistere anche oltre una settimana. Il grosso della massa d'aria artica si terrà lontano dalla Penisolaseppur delle infiltrazioni relativamente fredde riusciranno a raggiungere le nostre regioni, con un contenuta diminuzione delle temperature e qualche nota instabile al Meridione, zone che risulteranno ai margini del promontorio".