Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 novembre: maltempo e nubifragio sulla Capitale

A cura di Enrico Tata

A Roma pioverà per tutta la giornata di oggi, mercoledì 3 novembre. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo di colore arancione per il basso Lazio e di colore giallo per "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le previsioni del tempo per oggi: pioverà tutta la giornata

Pioverà praticamente sempre, dalla mattina fino a sera, ma è nel pomeriggio e nel corso della serata che le precipitazioni saranno più intenso e si trasformeranno in forti temporali. Sarà una giornata in cui tenere sempre a portata di mano l'ombrello e le piogge potrebbero causare importanti disagi in tutta la città. Nella Capitale le scuole sono rimaste aperte, anche se in provincia di Roma i sindaci dei comuni costieri di Anzio e Nettuno hanno deciso per la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

Per la giornata di oggi gli esperti del sito 3BMeteo prevedono "un peggioramento fin sulle regioni tirreniche con piogge e temporali anche intensi su Toscana, Lazio e Campania con rischio di nubifragi e criticità idro-geologiche, specie tra Frusinate e Pontino, in estensione al versante adriatico ma in forma più debole, ad eccezione di rovesci tra Abruzzo, Molise e Gargano".

Nella notte ancora pioggia forte

Pioverà tanto anche nel corso della notte, mentre nella mattinata di domani, giovedì 4 novembre, le precipitazioni dovrebbero diminuire di intensità. Nel pomeriggio e in serata, inoltre, le nuvole dovrebbero cominciare a diradarsi.