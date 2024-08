video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 agosto: ancora caldo estremo e bollino rosso, non rinfresca La giornata di oggi, sabato 3 agosto, sarà ancora caratterizzata da un gran caldo a Roma. Sia oggi che domani, stando a quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, saranno giorni da bollino rosso nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arrivo di una corrente di piccola perturbazione (che anche a Roma potrebbe portare qualche timido piovasco) aveva fatto ben sperare i meteorologi per un calo delle temperature. E invece la giornata di oggi, sabato 3 agosto, sarà ancora caratterizzata da un gran caldo a Roma. Sia oggi che domani, stando a quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, saranno giorni da bollino rosso nella Capitale. Le massime arriveranno a toccare 34/35 gradi nelle ore più calde, ma la temperatura percepita sarà intorno ai 37 gradi.

E purtroppo per la prossima settimana non ci sono buone notizie: l'anticiclone africano guadagnerà nuovamente terreno e non si prevedono perturbazioni alle porte. Per quanto riguarda gli altri capoluoghi del Lazio, previsto bollino rosso sia oggi che domani anche a Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "Secondo iLMeteo.it, nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al centronord le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore. Al sud previsti ancora picchi di 44°C. ‘Respireranno' di più tre città, Bologna e Brescia, che passeranno dal bollino rosso (massimo rischio caldo per tutti) a quello giallo (pre-allerta per una possibile ondata di calore) mentre altri 8 centri urbani, secondo l'ultimo aggiornamento, restano con la massima allerta anche sabato e domenica".

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 2 agosto 2024: ancora caldo da bollino rosso

Per i meteorologi "dopo un lieve cedimento dell'alta pressione tra sabato e domenica, tornerà il caldo: 35-37 gradi al Sud, 34-36 al Centronord, con 3-4 gradi in più della media, un dato inferiore rispetto ai 6 gradi in più dei giorni scorsi. Anche a Ferragosto le temperature saranno sopra la media".