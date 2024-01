Previsioni meteo Roma e Lazio oggi, 29 gennaio: sole pieno nella Capitale L’anticiclone africano Zeus regna su tutta Italia, portando bel tempo e temperature al di sopra della media del periodo. Tornerà il freddo? Non prima del 7 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, a Roma sarà una giornata caratterizzata dal sole e da temperature sopra la media del periodo. Le massime arriveranno a 14 gradi e le minime non scenderanno sotto i 4 gradi. I venti saranno abbondanti. In generale regna su tutta Italia l'anticiclone africano Zeus, che ha portato una vasta area di alta pressione sul nostro Paese. Per quanto riguarda il Lazio, il bel tempo ci accompagnerà almeno fino al prossimo weekend. I giorni della merla, 29, 30 e 31 gennaio, considerati come i più freddi dell'anno, saranno invece influenzati dall'anticiclone denominato Zeus dai meteorologi del sito IlMeteo.it.

I giorni della merla sono i più freddi dell'anno non solo per una credenza popolare, ma questa tendenza è confermata anche dai registri meteo. Quest'anno non sarà così. Anzi, farà caldo, almeno confrontando le temperature che si registreranno in questi giorni con le medie del periodo.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "la maggiore stabilità atmosferica dovuta alla presenza di una vasta ed imponente area anticiclonica, in progressivo rafforzamento, unita all'assenza di vento, favorirà il ritorno delle nebbie su diverse zone del nostro Paese. Uno scenario di questo tipo favorirà, purtroppo pure, l'accumulo di polveri sottili".

Tornerà il freddo? Forse si, ma non prima del 7 febbraio: "In questa data infatti l'alta pressione tenderebbe a salire di latitudine fino a raggiungere il Polo Nord e da qui scenderebbero correnti gelide che in poco tempo entrerebbero nel Mar Mediterraneo dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale). Con questa configurazione si formerebbe addirittura un ciclone, continuamente alimentato dall'aria polare", spiegano i meteorologi. Questo porterebbe un crollo delle temperature, ma gli esperti avvertono che si tratta di tendenze ancora tutte da confermare.