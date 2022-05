Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 28 maggio 2022: pioggia sulla regione, 34 gradi nella capitale La giornata di oggi è caratterizzata da piogge e temporali su tutta la regione, ma le temperature non accennano a scendere: a Roma il termometro sfiora i 34 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Continua il maltempo nella regione Lazio, ma arriva anche qualche schiarita: vento, ma soprattutto piogge e cieli coperti si abbattono oggi, sabato 28 maggio 2022, su tutte le province laziali, nonostante alcuni territori godano del ritorno del sole. Le temperature, nonostante il tempo brutto degli ultimi giorni, non hanno subito abbassamenti e restano ancora molto alte e, nella maggior parte dei casi, superano i 30 gradi.

Previsioni meteo Roma oggi, 28 maggio 2022

Cielo coperto e ricchezza di nubi caratterizzano la giornata di oggi dal cielo della capitale, durante tutto il corso della giornata. Nella prima parte del giorno, però, fra la prima e la tarda mattinata, sembra fare capolino anche il sole. Nelle ore più calde, quelle fra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, il termometro tocca i picco massimo, con le temperature più alte che sfiorano i 34 gradi centigradi, contro le minime che non scendono sotto ai 22 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: cielo coperto ovunque

Come scrive Il Meteo.it, per oggi è previsto cielo grigio e plumbeo ovunque: ricco di nuvole, il cielo è coperto su tutte le province della regione Lazio. Soltanto a Latina, dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio, è atteso il ritorno del sole. Qui le temperature sono previste fra i 22 e i 29 gradi. L'altro capoluogo del sud, Frosinone, viene inondato ancora da piogge e temporali, soprattutto nel pomeriggio: qui, per la mattinata, è atteso il sole. Le temperature sono comprese fra i 19 e i 31 gradi.

Stessa temperatura minima anche a Rieti, dove la massima non raggiunge i 30 gradi: anche qui, stavolta dopo una mattina di cielo coperto, le piogge sono attese nel pomeriggio. Infine, la provincia di Viterbo, dove si raggiunge la temperatura più bassa che, comunque, è di 18 gradi, la giornata è totalmente grigia, caratterizzata dal cielo coperto.