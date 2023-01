Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 28 gennaio 2023: cielo coperto, minime sui 5 gradi Il cielo sarà coperto lungo tutto l’arco della giornata a Roma con possibili piogge durante la mattinata. I venti saranno moderati e le temperature saranno comprese tra 5 e 10 gradi.

A cura di Enrico Tata

Oggi, sabato 28 gennaio 2023, il cielo sarà coperto lungo tutto l'arco della giornata a Roma con possibili piogge durante la mattinata. I venti saranno moderati e le temperature saranno comprese tra 5 e 10 gradi, con le minime in leggera crescita rispetto a oggi. Nella giornata di domenica, però, è previsto un nuovo calo delle temperature, con le minime che scenderanno quasi sotto zero. Da domenica a martedì il cielo sarà sereno e ci saranno pochissime nuvole a velare il cielo, ma le temperature saranno molto basse e le minime si manterranno intorno a 1/2 gradi anche a Roma. Le massime non saliranno sopra i 10 gradi. Sui rilievi della regione le temperature si manterranno stabilmente sotto zero. Per esempio sul Terminillo le minime scenderanno fino a meno 14 e le massime non saliranno mai sopra lo 0. Nella giornata di oggi si segnalano nevicate nelle zone interne del Lazio sopra i 600 metri, ma saranno di debole intensità.

L'avvio della prossima settimana, confermano gli esperti del sito IlMeteo.it, sarà freddissimo a causa della discesa di una massa d'aria gelida che porterà temperature vicine allo zero, come detto, anche a Roma. Da martedì 31 gennaio, rilevano i meteorologi, "l'alta pressione proverà a riconquistare lo spazio perduto sull'Europa centro-occidentale: questo si tradurrà in un aumento delle temperature diurne, anche se non mancheranno nubi basse/nebbie, specie al Centro-Nord. Le nostre regioni meridionali invece risentiranno di una circolazione più instabile e fredda collegata ad un minimo depressionario attivo sulla Grecia, con rischio di precipitazioni anche temporalesche e di nevicate fino a quote collinari".