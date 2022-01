Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 gennaio: ancora sole, ma sciabolata artica in arrivo Previsto cielo sereno a Roma con temperature comprese tra i 3 gradi, nella notte e nelle prime ore del mattino.

A cura di Enrico Tata

Ancora sole e freddo sulla Capitale. Per la giornata di oggi, mercoledì 26 gennaio, previsto cielo sereno a Roma con temperature comprese tra i 3 gradi, nella notte e nelle prime ore del mattino, e i 10 gradi intorno all'ora di pranzo. Il vento sarà moderato e soffierà da nord. Nei giorni successivi il cielo dovrebbe essere poco nuvoloso o nuvoloso, con qualche pioggia che potrebbe cadere (comunque di debole intensità) nella giornata di venerdì 28 gennaio. Per il momento non sono attese precipitazioni importanti sulla Capitale e le temperature si manterranno fredde con le minime intorno ai 3/4 gradi e le massime che non saliranno sopra gli 11/12 gradi.

Sciabolata artica per i Giorni della Merla

Il 29, 30 e 31 gennaio, gli ultimi tre giorni del mese, sono i cosiddetti ‘giorni della Merla', i giorni più freddi dell'inverno secondo le tradizioni. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it potrebbe arrivare in Italia proprio in quei giorni una potente corrente di "aria artica con seri rischi per l'Italia". Gli esperti parlano di "una profonda depressione in discesa dalla Russia in grado di richiamare correnti molto fredde di origine artica in arrivo direttamente dal Polo Nord. Ebbene entro il 31 gennaio questa potente massa d'aria dovrebbe muoversi verso il bacino del Mediterraneo, innescando una tempesta che potrebbe colpire buona parte delle regioni del Centro-Sud, con la possibilità anche di nevicate fino a quote molto basse. Nei prossimi giorni terremo monitorata la situazione in quanto non sono da escludere ulteriori colpi di scena: tutto dipenderà dalla traiettoria che prenderanno le correnti d'aria gelide".