Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 aprile: sole e massime a 22 gradi A Roma oggi il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Le massime supereranno i 20 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Enrico Tata

Da oggi, martedì 26 aprile 2022, si aprirà una fase di bel tempo e temperature in aumento, sopra le medie del periodo. A Roma, infatti, verranno raggiunti 24/25 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì e il cielo sarà sereno almeno fino al prossimo weekend.

Le previsioni per oggi: cielo sereno

A Roma oggi il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Le massime supereranno i 20 gradi nelle ore più calde della giornata e la temperatura minima non scenderà, nelle ore notturne, sotto i 12 gradi. I venti al mattino saranno moderati. Per quanto riguarda le altre province del Lazio, domani previsto cielo sereno ovunque con le massime comprese tra i 21 gradi di Frosinone e i 19 delle restanti province.

Le previsioni per domani, 27 aprile

Per domani, mercoledì 27 aprile, il cielo sarà sereno sulla Capitale e le massime saranno in leggero aumento. Il termometro, infatti, toccherà i 22/23 gradi. L'aumento delle temperature sarà graduale e continuerà anche tra giovedì e venerdì, quando l'alta pressione toccherà il suo picco e le temperature supereranno i 24 gradi a Roma. In Sicilia si sfioreranno i 30 gradi. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il bel tempo potrebbe non durare a lungo: già dalla serata di venerdì 29 aprile e durante il prossimo fine settimana i valori "potrebbero tornare un po' a calare, per motivi diversi a seconda della zona d'Italia. Al Sud, per effetto di un vortice di bassa pressione in arrivo sul Nord Africa e destinata a disturbare la soleggiata stabilità atmosferica che nei prossimi giorni avvolgerà le nostre regioni meridionali. Al Centro-Nord, saranno invece venti freschi che sopraggiungeranno dal nord Europa a provocare un calo termico".