Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 marzo: la settimana si chiude con la primavera Nella giornata di oggi, venerdì 25 marzo 2022, è ancora previsto sole su tutto il territorio della regione Lazio. Le temperature, in aumento nei prossimi giorni, restano stabili.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 25 marzo 2022, è ancora il sole ad avere la meglio sulle nuvole su tutti i territori della regione Lazio: le temperature miti, che caratterizzano anche questo venerdì, ci fanno sentire che la primavera potrebbe essere davvero arrivata! Purtroppo, però, è un'illusione destinata a non durare a lungo. Già nella giornata di domani, sabato 26 marzo, il sole dovrà fare i conti con le nubi sparse su tutte le province, mentre, in quella di domenica 27, il cielo apparirà completamente coperto: le temperature minime, che ancora oggi non superano i 7 gradi di Roma, potrebbero aumentare nel weekend.

Previsioni meteo Roma oggi 25 marzo

La capitale resta baciata dal sole e inebriata dal clima mite della primavera: con la temperatura minima più alta della regione, 6,5 gradi centigradi che caratterizzano solo le prime ore della mattina, verso le 4, la giornata supera i dieci gradi già alle ore 8 e si attesta con una massima di 17 gradi circa. Il sole, come mostra il sito de Il Meteo.it, illumina i monumenti e accompagna turisti e cittadini in questa chiusura di settimana.

Previsioni meteo di oggi, venerdì 25 marzo, sulle province del Lazio

Nonostante il sole caratterizzi la giornata di oggi anche su tutta la capitale, alcune province si mostrano più fredde di altre. Partendo da nord, la provincia di Viterbo è quella in cui si registrano le temperature minime più basse: verso le ore 5 della mattina, infatti, si raggiungono gli 0,8 gradi, mentre le massime si attestano sui 18,5 gradi nel primo pomeriggio.

La provincia di Rieti, invece, nelle prime ore della mattina tocca la sua temperatura più bassa, quella di 0,9 gradi e, proprio come Viterbo, nel primo pomeriggio la massima di 18,1 gradi. Per quanto riguarda le due province più a sud, infine, le temperature previste a Frosinone sono comprese fra i 2 e i 19 gradi, mentre a Latina, nonostante la massima di 18 gradi, la temperatura minima è più alta e arriva a 5 gradi.