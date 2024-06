video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 giugno: ancora piogge, poi nel weekend torna il caldo Nella giornata di oggi, cielo velato da nuvole a Roma con possibilità di pioggia debole in serata. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Previste piogge anche abbondanti nei settori interni del Viterbese e del Reatino.

A cura di Enrico Tata

Ancora tempo instabile, ma nel weekend tornerà il caldo africano. Nella giornata di oggi, cielo velato da nuvole a Roma con possibilità di pioggia debole in serata. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Previste piogge anche abbondanti nei settori interni del Viterbese e del Reatino.

Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 26 giugno, previsto ancora tempo instabile nella Capitale, con temperature ancora fresche ma in rialzo, comprese tra 16 e 28 gradi. Da giovedì le temperature cominceranno ad alzarsi e tra venerdì e domenica sono previste temperature massime tra 32 e 35 gradi. Domani previste piogge, anche di forte intensità, in tutti i settori interni del Lazio, nel Frusinate, nel Viterbese e nel Reatino.

Da giovedì 27 giugno, come anticipato, cambierà tutto. Spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it: "Una depressione sulla Francia provocherà un richiamo di venti caldi dal Nord Africa che andranno ad alimentare una nuova espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia, che si farà sentire su tutto il territorio entro Sabato 29 Giugno. Questo porterà a un notevole aumento delle temperature, particolarmente evidente sulle Isole maggiori: Sicilia e Sardegna saranno le regioni più colpite da questa ondata di calore, ma anche il resto del Paese godrà di condizioni più stabili e temperature in aumento".

Questa nuova ondata di calore africano porterà le temperature massime al di sopra dei 32 gradi nel fine settimana, con punte intorno ai 35 gradi nella città di Roma. Per ora non sono disponibili previsioni attendibili per la prima settimana di luglio.