Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 febbraio: il Lazio verso un weekend sereno Per la giornata di oggi, venerdì 25 gennaio, nella città di Roma e nella regione Lazio è previsto cielo sereno e bel tempo: le temperature restano fra i 6 e i 14 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, il tempo si prepara ad accogliere il clima sereno che caratterizza tutto il prossimo weekend. Nella capitale oggi il cielo è parzialmente coperto, così come anche nelle province di Rieti e Viterbo, mentre le temperature oscillano fra una minima di 6 e una massima di 14 gradi. Nelle province più a sud della regione, invece, Latina e Frosinone, nella giornata di oggi il cielo invece è sereno: nei territori del frusinate e del capoluogo pontino, infatti, le previsioni per l'intera giornata indicano cielo sereno mentre le temperature si attestano a qualche grado sopra la media della regione Lazio.

L'ultimo weekend di febbraio cielo sereno

Come fa sapere Meteo.it, nel weekend è previsto tutta la regione è caratterizzata dal bel tempo. Se nel resto dell'Italia sono in arrivo, oltre ad una forte ondata di maltempo che si apre già nella giornata di oggi al sud, anche forti abbassamenti di temperatura, la regione Lazio questo weekend può ancora contare su un cielo sereno. L'abbassamento delle temperature, però, arriva anche in tutte le province delle regione dove si registrano le minime sullo 0 e le massime che si fermano a 12 gradi.

Cielo coperto soltanto domenica

Nella giornata di domenica 27, l'ultima del mese di febbraio 2022, il cielo invece risulta lievemente coperto da qualche nuvola e nubi sparse nelle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Sulla capitale, invece, anche per questa giornata sembra regnare il sole. Su tutti i territori della regione, infine, le temperature non subiscono grandi variazioni: a partire dalla settimana prossima, però, si riscontra un abbassamento sulla minima.