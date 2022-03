Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 24 marzo: cielo sereno e massime sui 20 gradi Nella giornata di oggi, giovedì 24 marzo, nella regione Lazio, le temperature sono comprese fra lo zero e quasi 20 gradi: su tutte le province splende il sole.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 24 marzo, nella regione Lazio il tempo ci offre l'illusione di una splendida primavera: il cielo è limpido, il sole splende e le temperature continuano ad essere più elevate. In tutte le province della regione, infatti, le temperature sfiorano i 20 gradi, mentre le minime scendono ma non vanno mai sotto lo zero.

Meteo sulla capitale oggi giovedì 24 marzo: clima mite e sole

Questa giornata anche nella capitale si mostra come un trionfo del bel tempo. Il cielo si presenta limpido e senza nubi e, complici anche i raggi solari che illuminano l'intera città, sono previste temperature miti. La temperatura minima attesa per la giornata di oggi è di 7 gradi, che si riscontra verso le prime ore della mattina, fra le 4 e le 5, mentre la massima raggiunge i 17.4 gradi centigradi nel cuore della giornata, fra le ore 12 e le 13. La qualità dell'aria, come si legge sul sito de Il Meteo.com, resta accettabile per la maggior parte della giornata, ma migliora verso l'orario serale.

Sole e primavera anche sulle altre province del Lazio

Il cielo limpido e privo di nubi e le temperature che sfiorano i 20 gradi caratterizzano oggi l'intera regione Lazio e si riscontrano su tutti i territori delle province. La minima più bassa è quella prevista in provincia di Viterbo dove, fra le 4 e le 5, il termometro supera appena gli zero gradi. Diversamente, però, verso le ore 14 si raggiunge la massima di 18.7 gradi. La massima di 18.1, invece, è quella attesa a Rieti per l'ora di pranzo: la provincia più ad est della regione, sovrastata dal Monte Terminillo, è la seconda più fredda di oggi con la sua minima di 1,2 gradi sempre previsti per le ore 5 della mattina.

Le province più a sud della regione Lazio, invece, raggiungono la temperatura massima di 19 gradi: 19,4 Frosinone e 19.1 Latina, in entrambi i casi alle ore 14. Nel primo caso, però la minima scende fino a 2 gradi, mentre nel capoluogo pontino la minima non va più in basso dei 5 gradi.