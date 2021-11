Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 23 novembre: allerta gialla per temporali a Latina e Frosinone Forti temporali previsti per oggi, martedì 23 novembre, nelle province di Latina e Frosinone. A Roma, invece, non dovrebbe piovere. Perturbazione in arrivo giovedì.

A cura di Enrico Tata

Allerta gialla per forti temporali nelle province di Latina e Frosinone nel corso della prima parte della mattinata, mentre a Roma e provincia non sono previste precipitazioni. Queste le previsioni meteo per oggi, martedì 23 novembre, per il Lazio. Nella Capitale il cielo si manterrà nuvoloso per tutto l'arco della giornata, ma non dovrebbe piovere. Nessuna precipitazione anche domani, mercoledì 24 novembre, mentre da giovedì a domenica potrebbe arrivare una vasta perturbazione che poterà piogge e nubifragi su tutta la regione (le previsioni in questo senso sono tuttavia ancora incerte).

Roma, precipitazioni assenti nella giornata di oggi

Ha piovuto nel corso della notte, ma nel corso della giornata di oggi, martedì 23 novembre, non sono previste precipitazioni sulla città di Roma. Il cielo, comunque, si manterrà nuvoloso o molto nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra i 13 e i 14 gradi. Domani, mercoledì 24 novembre, il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni.

Allerta gialla sui settori meridionali del Lazio per temporali

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per la giornata di oggi per i settori meridionali del Lazio. Per tutti gli altri settori non è segnalata alcuna allerta. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile riporta "una previsione di: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali" e nello specifico nelle province di Latina e Frosinone. Le precipitazioni, tuttavia, si esauriranno nel corso della mattinata.