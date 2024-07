video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 23 luglio, ancora caldo ma l’allerta passa da rosso ad arancione Si attenua il caldo, ma le temperature restano alte: bollino arancione previsto a Roma sia oggi che domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia è che dopo dieci giorni di ‘bollini rossi' e allerta per caldo torrido, la nuova settimana ha visto il rischio caldo scendere a livello 2, bollino arancione, a Roma. Farà ancora caldissimo, ma le temperature non saranno estreme come quelle della scorsa settimana. Lo certifica il bollettino sulle ondate di calore diffuso oggi sul sito del ministero della Salute: la giornata di ieri, lunedì 22 luglio, è stata caratterizzata dal maltempo e dal bollino giallo, ma già a partire da oggi le temperature torneranno a salire. Bollino arancione previsto sia per oggi che per domani, con le massime che arriveranno intorno ai 34 gradi. Alle 8 di mattina farà già caldo, con il termometro che arriverà intorno ai 27 gradi. Bollino arancione anche a Rieti, Viterbo e Frosinone, mentre il livello di allerta sarà 1, bollino giallo, a Latina.

Per la giornata di oggi i meteorologi prevedono per la città di Roma cielo sereno e temperature calde e afose comprese tra ventidue e trentasei gradi. I venti saranno deboli.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, "Un piccolo ma insidioso minimo di bassa pressione intrufolatosi sul Mediterraneo dalla Francia apre la settimana portando dei temporali sull'Italia".

L'arrivo di correnti occidentali scalzerà via "la massa d'aria rovente africana facendoci respirare un po'. Ma l'instabilità non è finita, altri impulsi a prevalente direttrice NO-SE attraverseranno la Penisola portando qualche altro rovescio o temporale. Sarà un'instabilità soprattutto convettiva e dunque che si svilupperà in gran parte nelle ore centrali ma localmente potrà dar luogo a fenomeni anche intensi. Quindi i prossimi giorni saranno caratterizzati ancora da qualche piovasco e da un generale lieve calo termico e dell'afa".