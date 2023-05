Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 22 maggio: possibile pioggia debole nel pomeriggio Durante la settimana nuvole e sole si alterneranno e non è esclusa neanche qualche pioggia o temporale sulla città. Le temperature, sia massime che minime, sono segnalate in netta crescita.

A cura di Enrico Tata

Quella di oggi, lunedì 22 maggio 2023, a Roma sarà una giornata caratterizzata da tempo variabile e da qualche pioggia (è possibile, non certa) nel pomeriggio. Nel resto della giornata il tempo sarà sereno o poco nuvoloso. I venti saranno moderati e le temperature comprese tra quindici e ventisette gradi. Durante la settimana nuvole e sole si alterneranno e non è esclusa neanche qualche pioggia o temporale sulla città. Le temperature, sia massime che minime, sono segnalate in netta crescita.

Già da oggi, grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone Zefiro, le temperature saranno quelle tipiche dell'inizio dell'estate. L'anticiclone, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "sarà poi coadiuvato da una graduale aumento della pressione sul bacino del Mediterraneo, che favorirà un contesto meteo sicuramente meno turbolento rispetto a questi giorni. Insomma, pare evidente come ci apprestiamo a vivere un contesto climatico via via sempre più caldo. Dopo una Domenica dove i primi segnali di un riscaldamento saranno già ben evidenti, quantomeno al Nordest e sulla Toscana, da Lunedì 22 Maggio le colonnine di mercurio potranno raggiungere già la soglia dei 28°C su molte aree dei fondivalle alpini, sulla Valle Padana e nelle aree più interne del Centro, specie in Toscana".

Si tratta di un anticipo dell'arrivo del grande caldo? Certamente si tratta di un anticipo di estate, ma non bisogna dimenticare che non siamo di fronte a un campo di alta pressione tale "da garantirci una duratura stabilità atmosferica. Le temperature, nonostante una tendenza positiva, dovranno quindi confrontarsi con un contesto meteo che sarà ancora foriero d'instabilità e dunque sempre pronto ad ostacolare i tentativi dei termometri di salire verso l'alto".