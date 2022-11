Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 21 novembre: arriva tempesta di Santa Cecilia, attesi nubifragi Arriverà nelle prossime ore una vasta perturbazione, che porterà piogge di notevole intensità su Roma e sul Lazio. Fino alla tarda serata, tuttavia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

A cura di Enrico Tata

Nella serata di oggi, lunedì 21 novembre, arriverà sul Lazio una vasta perturbazione che i meteorologi del sito ‘IlMeteo.it' hanno chiamato Tempesta di Santa Cecilia. Il sole splenderà sulla città di Roma fino al tardo pomeriggio, poi arriveranno i temporali. Nella tarda serata, previste piogge forti, ma saranno soltanto un antipasto di ciò che avverrà domani, quando sono previsti temporali intensi.

Le previsioni per oggi a Roma e nel Lazio

Come detto, il cielo sarà sereno per gran parte della giornata a Roma, ma già in serata arriverà la pioggia. Le temperature massime non supereranno i 16 gradi, con quelle minime che scenderanno fino a toccare i 4 gradi. A Viterbo e a Rieti previste piogge molto forti già in serata, mentre a Latina e provincia potrebbero verificarsi nubifragi già nel corso della notte.

Domani piogge fortissime in tutto il Lazio

Per la giornata di domani, come detto, è previsto l'arrivo di una vasta perturbazione che porterà forti piogge fin dalle prime ore del mattino. Sulle regioni centrali, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, sono possibili violenti nubifragi, in particolare su bassa Toscana, Lazio e Marche. Soprattutto nelle aree del basso Lazio potrebbero cadere cumulati di precipitazioni prossimi anche a i 150mm, una quantità elevatissima di acqua. È probabile, quindi, che nel corso della giornata di oggi la Protezione civile del Lazio emetta una allerta meteo per le prossime 24 ore.

Il maltempo in arrivo, inoltre, porterà anche un deciso aumento dei venti, che "soffieranno di burrasca soprattutto sul lato occidentale del Paese, ma anche sul mare Adriatico".