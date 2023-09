Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 settembre: bel tempo prevalente ma si va verso un peggioramento Condizioni meteo pressoché stabili fino al weekend, eccetto qualche fenomeno piovoso soprattutto sui settori montuosi. Le temperature restano elevate e oscillano tra la minima di 16 gradi nel reatino e la massima di 28 a Roma.

A cura di Redazione Meteo

Come le altre regioni del centro Italia, anche il Lazio in questi giorni di metà settembre si trova ad assistere all'incontro tra l'alta pressione stazionaria a Sud e correnti atlantiche in scorrimento nel Settentrione. Di conseguenza, la pressione non è più così salda e il tempo potrebbe essere variabile, con qualche fenomeno piovoso soprattutto sui settori montuosi. Ciò nonostante, il bel tempo sembrerebbe prevalere sul resto della regione, con temperature massime che restano elevate e valori minimi senza grosse variazioni: le condizioni meteo saranno pressoché stabili fino al weekend, quando è previsto l'arrivo di una perturbazione che potrebbe portare qualche pioggia anche sul Lazio.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come prevedibile, è proprio nella Capitale che si toccano le temperature più alte nella giornata di oggi, mercoledì 20 settembre. Rispetto ai giorni appena trascorsi, però, si segnala un lieve calo dei valori massimi: il termometro oscilla infatti tra la minima di 19 gradi e la massima di 28 gradi. Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, la giornata di oggi è caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, molto coperto in particolare al mattino. Deboli rovesci di pioggia potrebbero interessare i tetti della Capitale nel corso del pomeriggio, mentre le nuvole dovrebbero diradarsi nelle ore serali. I venti saranno deboli per tutta la giornata.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nonostante la pressione in diminuzione, la giornata di oggi è caratterizzata da tempo stabile, con un cielo in prevalenza irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale: dei temporali potranno interessare in particolare i settori montuosi, mentre nel resto del territorio il tempo sarà perlopiù soleggiato e asciutto, dal mattino fino a sera. Per quanto riguarda le temperature, queste non subiranno grosse variazioni, con i valori massimi che restano elevati. Vedendo nel dettaglio, la colonnina di mercurio oscillerà tra i 17 e i 27 gradi a Frosinone, tra i 20 e i 27 a Latina, 16 e 24 a Rieti e i 16 e i 24 gradi a Viterbo.