Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 novembre: forti temporali soprattutto la sera Oggi, sabato 19 novembre, previsti forti temporali soprattutto nel corso della serata a Roma e nel Lazio. Pubblicato un avviso di allerta maltempo gialla.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Temporali previsti in serata su tutto il Lazio e anche sulla città di Roma, dove pioverà forte soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata. La giornata di oggi, sabato 19 novembre, sarà caratterizzata da un'allerta meteo gialla valida dalla mattinata e per le successive 24 ore. Le temperature scenderanno di qualche grado, con le massime che non supereranno i 15 gradi-

Allerta meteo gialla per oggi nel Lazio: previsti temporali forti

La Protezione Civile ha emesso per oggi un'allerta meteo gialla per forti temporali su tutto il territorio del Lazio. Si prevedono in particolare precipitazioni da sparte a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale nelle province di Frosinone e Latina. I fenomeni saranno accompagnati, si legge nella nota, "da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento".

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi accumuli fino a 70 millimetri in 24 ore su Lazio, Campania e Calabria. "Il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere molte ore sempre sulle medesime regioni, provocando anche locali allagamenti", spiegano gli esperti.

Le previsioni per la prossima settimana a Roma e nel Lazio

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione che poterà vento e pioggia. Già da lunedì 21 novembre arriveranno correnti fredde instabili da Nord che porteranno con loro imponenti celle temporalesche. Martedì, in particolare, attenzione a basso Lazio, Campania e Calabria. Gli accumuli di pioggia potranno sfiorare i 150 millilitri.