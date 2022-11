Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta meteo per temporali forti domani 19 novembre: le previsioni Nuova allerta meteo a Roma e nel Lazio. Previsti temporali forti su tutto il territorio regionale a partire dalla mattinata di domenica venerdì 19 novembre, e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per la mattinata di domani, sabato 19 novembre, e per le successive 18-24 ore a Roma e nel Lazio. Su tutto il territorio regionale si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui settori meridionali. I fenomeni, si legge nella nota, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale, comunica la Protezione Civile, "ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio",

Maltempo a Roma, temporali nel pomeriggio di domani

Come si vede nella mappa allegata al bollettino di allerta meteo, il maltempo interesserà soprattutto le province di Roma, di Frosinone e di Latina. I temporali saranno meno forti a Nord, a Viterbo e a Rieti. A Latina previste piogge forti nel corso del pomeriggio, mentre a Viterbo e Rieti le precipitazioni si verificheranno soprattutto in mattinata.

Allerta meteo domani nel Lazio, le previsioni

A Roma previsti temporali forti soprattutto nel pomeriggio e in serata. Dalle 19 alle 22 prevista la maggiore intensità di pioggia della giornata. Le temperature scenderanno di qualche grado rispetto a oggi, con le minime che non caleranno sotto i 13 gradi e le massime che non supereranno i 15 gradi. Nella giornata di domenica e in quella di lunedì previsto tempo nuvoloso, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni.