Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 novembre: arriva il freddo, sabato sottozero È in arrivo una perturbazione che porterà maltempo e precipitazioni nelle giornate di giovedì e venerdì e un’ondata di freddo che sabato potrebbe portare le temperature addirittura sottozero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Oggi, martedì 19 novembre 2024, cielo nuvoloso o poco nuvoloso sulla città di Roma con possibilità di deboli piogge e temperature comprese tra 11 e 19 gradi. Ma è in arrivo una perturbazione che porterà maltempo e precipitazioni nelle giornate di giovedì e venerdì e un'ondata di freddo che sabato potrebbe portare le temperature addirittura sottozero. Le previsioni sono ancora incerte, ma per il momento la tendenza sembra confermata: sabato le minime crolleranno fino ad arrivare a Roma intorno ai 2/3 gradi secondo i meteorologi più ottimisti e vicine allo zero per i più pessimisti.

Le massime, invece, non dovrebbero salire sopra i 13/14 gradi nelle ore più calde. Non sono comunque previste precipitazioni né nella giornata di sabato né in quella di domenica. Domenica, tra l'altro, le temperature dovrebbero nuovamente aumentare grazie a una rimonta dell'alta pressione.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "dopo la fase di maltempo che, almeno sino a venerdì 22, interesserà gran parte dello Stivale con piogge, freddo e anche nevicate, l'ultimo weekend di novembre, con molta probabilità, vedrà un nuovo deciso cambio di circolazione. Le fredde correnti, facenti capo alla vasta ed energica circolazione depressionaria, si sposteranno gradualmente verso l'Europa orientale, lasciando spazio a una nuova rimonta dell'alta pressione da Ovest".

Da domenica, inoltre, "dopo la fase di maltempo attesa nella giornata di venerdì 22, con ancora rovesci diffusi al Centro-Sud e al Nord-Est, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare tra sabato e domenica, con il ritorno a tempo asciutto a partire dal Nord. L'alta pressione sarà accompagnata da correnti più miti che faranno aumentare le temperature, in particolare al Centro-Sud".