Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 dicembre: cielo sereno, massime intorno ai 15 gradi Per oggi, martedì 20 dicembre, previsto a Roma e nel Lazio cielo sereno con temperature comprese tra i 4 e i 14 gradi.

A cura di Enrico Tata

Per oggi, martedì 20 dicembre, previsto a Roma e nel Lazio cielo sereno con temperature comprese tra i 4 e i 14 gradi. I venti saranno deboli. Da domani, mercoledì 21 novembre, dovrebbe arrivare qualche nuvola, ma sgombriamo il campo da dubbi: non dovrebbe mai piovere nel weekend di Natale. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma, come detto, non ci saranno precipitazioni. Nubi sparse e schiarite nelle giornate di giovedì e venerdì, con le temperature che dovrebbero salire di qualche grado, sia per quanto riguarda le massime che le minime.

Il meteo per il weekend di Natale: nuvole alla vigilia, sole il 25 e Santo Stefano

A Roma previsto cielo nuvoloso nel giorno di sabato 24 dicembre, vigilia di Natale. Da domenica 25 dicembre, giorno di Natale, tornerà il sole: sia domenica che lunedì saranno giornate ampiamente soleggiate e non troppo fredde. Le minime non scenderanno infatti sotto gli 8 gradi e le massime potrebbero arrivare fino a 17 gradi, rendendo il clima più autunnale che invernale.

Gli esperti: l'anticiclone proteggerà il Natale

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com, "l'alta pressione continuerà ad essere la figura protagonista alle latitudini centro-meridionali europee nei giorni intorno al Natale, anche se la sua estensione non sarà tale da permettere condizioni di totale stabilità su tutto lo Stivale. Le nostre regioni settentrionali, trovandosi sul suo bordo superiore, risentiranno del passaggio delle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sul Centro-Nord Europa, con annuvolamenti irregolari ed anche qualche debole pioggia di tanto in tanto".