Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 dicembre: ancora anticiclone e temperature anomale La giornata di oggi, martedì 19 dicembre, a Roma sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con venti abbondanti e temperature stabili comprese tra tre e quindici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Nessuna pioggia all'orizzonte e temperature alte per la media del periodo. Quasi sicuramente sarà un Natale soleggiato, ma anche nella settimana che precede le festività, farà ‘caldo' e il cielo sarà sereno a Roma e in generale nel Lazio. Le minime continueranno ad essere basse, ma le massime, nelle ore più calde, arriveranno intorno ai 15 gradi. Queste condizioni sono dovute all'arrivo di un potente anticiclone.

La giornata di oggi, martedì 19 dicembre, a Roma sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con venti abbondanti e temperature stabili comprese tra tre e quindici gradi.

Per quanto riguarda il Lazio, tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con qualche addensamento in più in transito.

Secondo il fondatore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, l'anticiclone sarà potentissimo e garantirà tempo soleggiato praticamente su tutta l'Italia. "Questa gigantesca bolla calda al suo interno ha temperature che a 1500 metri di altezza misurano valori superiori alla media di circa 12°C. E’ per questo motivo che nei prossimi giorni farà più caldo in montagna che in pianura. Basti pensare che sulle vallate alpine si potranno toccare, già da oggi, i 16-18°C, così come previsti in Sicilia e Sardegna", ha detto Sanò.

L'anticiclone perderà un po' della sua forza tra giovedì e venerdì e per quanto riguarda le Regioni tirreniche questo avrà come conseguenza l'ingresso di forti venti di Maestrale.