Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 18 luglio: 40 gradi, settimana rovente col ciclone Apocalisse Da mercoledì 20 le temperature schizzeranno in alto, fino a oltre 40 gradi a Roma e nelle città del Centro Nord.

A cura di Enrico Tata

La prossima sarà una settimana rovente, caldissima. Da mercoledì 20 le temperature schizzeranno in alto, fino a oltre 40 gradi a Roma e nelle città del Centro Nord. Oggi le temperature massime raggiungeranno i 37 gradi a Roma, ma sarà la seconda parte della settimana, come detto, a far segnare record su record a causa dell'anticiclone africano Apocalisse4800 (4800 per la quota dello zero termico), così ribattezzato dal fondatore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò. Ci aspettano giornate calde, molto calde.

Caldo afoso per una settimana: 40 gradi a Roma

"Apocalisse4800 diventerà sempre più forte e rovente, attesi picchi fino a oltre i 40°C anche in Pianura Padana da metà settimana e in città come Milano, Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova, Firenze, Terni, Roma. Nel weekend ancora tanto caldo, con picchi da record al Nord", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Dal 25/26 luglio le temperature inizieranno a diminuire, ma non sono previste precipitazioni. Forse un primo break temporalesco potrebbe arrivare a fine mese, ma ovviamente su questo le previsioni sono ancora più che incerte.

Il picco forse nella giornata di sabato

Come detto, oggi a Roma verranno toccati i 37 gradi, con il sole che caratterizzerà tutto l'arco della giornata. Identiche le previsioni sia per domani, martedì 19 luglio, che per dopodomani, mercoledì 20 luglio. Il picco del caldo dovrebbe arrivare nella giornata di sabato 23 luglio. Quel giorno le massime potrebbero superare i 40 gradi nelle zone più interne della città. Oggi i venti saranno deboli e le minime non scenderanno sotto i 20 gradi durante le ore notturne.