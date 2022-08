Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 18 agosto: nella notte temporali e crollo della temperatura Oggi farà ancora molto caldo con le massime che toccheranno i 38 gradi, ma da domani ci sarà un crollo con le massime che non supereranno i 28 gradi.

A cura di Enrico Tata

Temporali in arrivo nel Lazio. Sono previsti per la notte di oggi, giovedì 18 agosto. La giornata a Roma sarà caratterizzata da nubi sparse, che andranno ad intensificarsi nel corso della serata. Dalle 22/23 arriverà la pioggia e continuerà per buona parte della notte. Le temperature resteranno alte: le minime non scenderanno al di sotto dei 24 gradi e le massime toccheranno i 38 gradi nelle aree più interne della Capitale. Le nuvole caratterizzeranno anche la mattinata di venerdì, poi nel corso del primo pomeriggio dovrebbe tornare il sole. I venti saranno moderati sia oggi che domani.

Ondate di calore, oggi bollino arancione e domani bollino verde

A causa delle temperature ancora alte, il bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute ha previsto un'allerta arancione, livello 2, per la Capitale nella giornata di oggi. Domani, però, l'allerta tornerà a livello 0, verde, grazie alle piogge che faranno diminuire le temperature di diversi gradi. Domani, infatti, le temperature massime non supereranno i 28 gradi e la massima percepita sarà intorno ai 30 gradi.

Le previsioni per l'ultima settimana di agosto

Secondo i meteorologi del sito 3bMeteo.com, queste sono le tendenze per la prossima settimana, l'ultima di agosto: "Si ripropone per l'Europa un nuovo regime di blocco con i massimi anticiclonici sulla Scandinavia a portare una insolita ondata di caldo. L'alta pressione secondo il modello europeo coinvolge anche buona parte dell'Europa centro settentrionale e l'Italia specie del Nord mentre il Sud risente di una modesta instabilità legata a pressioni relativamente più basse".