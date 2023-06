Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 17 giugno: sole e caldo, ma con vento e mare mosso Oggi, sabato 16 giugno 2023, giornata ideale per andare al mare. Ma c’è un però: ci sarà un po’ di vento e il mare non sarà del tutto calmo.

A cura di Redazione Meteo

Sole e primo caldo estivo, con temperature che cominciano a salire sopra i 30 gradi a Roma e nel Lazio. Oggi, sabato 16 giugno 2023, giornata ideale per andare al mare. Ma c'è un però: ci sarà un po' di vento e il mare non sarà del tutto calmo. Il bollettino del mare, infatti, prevede mare poco mosso durante tutto l'arco del giorno, con mare calmo in serata e durante la notte. Vento moderato soprattutto nel corso del primo pomeriggio. Le temperature massime arriveranno intorno ai 31 gradi nelle ore più calde della giornata e le minime intorno ai 18 gradi.

Sarà soleggiata a Roma, ma in generale in tutto il Lazio, anche nella giornata di domenica 18 giugno, con le massime ancora stabili intorno ai 31 gradi. Da lunedì, però, le temperature cominceranno ad alzarsi e mercoledì potrebbero raggiungere i 34/35 gradi nella Capitale.

Spiegano gli esperti che dalla metà della prossima settimana un anticiclone africano si posizionerà sul Mediterraneo centro-occidentale e porterà con sé la prima vera ondata di calore della stagione. Secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano "da martedì l'alta pressione africana farà affluire aria calda sul Mediterraneo portando i primi picchi prossimi ai +40 gradi, specie sulle Isole Maggiori. Ondata di caldo che dovrebbe durare qualche giorno per poi attenuarsi con l'arrivo dell'ultimo weekend di giugno, tendenza questa comunque da confermare".

Da martedì le temperature saliranno ovunque in Italia e mercoledì sono previsti 34°C a Firenze e Padova, 33°C a Bologna e ROMA, 31-32°C anche a Milano e Torino, ma con tanta umidità e quindi con temperature percepite vicine ai 40°C.