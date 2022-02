Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 17 febbraio: cielo sereno o poco nuvoloso, massime a 14 gradi Le previsioni del tempo per oggi a Roma: massime intorno ai 14 gradi, cielo sereno o poco nuvoloso.

A cura di Enrico Tata

Queste le previsioni del tempo per oggi, giovedì 17 febbraio 2022, a Roma: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, soffierà vento debole da Est-Sud est e le temperature saranno comprese tra 6 e 14 gradi. Domani, invece, il cielo sarà sicuramente più nuvoloso, ma sono comunque previste ampie schiarite nell'arco della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle altre province della regione.

Ancora incerte le previsioni per il weekend: sarà nuvoloso?

Sono ancora incerte le previsioni del tempo per il fine settimana. Quello che appare certo è che non sarà un weekend soleggiato o comunque lo sarà soltanto in parte. I principali siti di meteo prevedono un cielo parzialmente nuvoloso sia nella giornata di sabato 19 febbraio che nella giornata di domenica 20 febbraio, ma si prevedono anche ampie schiarite sia in mattinata che in serata. Occorrerà quindi attendere qualche altra ora per avere previsioni del tempo più dettagliate in questo senso.

In arrivo temperature sopra i 20 gradi nel Lazio

Secondo il sito IlMeteo.it nel fine settimana le temperature schizzeranno verso l'alto e si prevedono al centro sud, anche nel Lazio, picchi fino a 20 gradi nelle ore più calde della giornata. Tornerà insomma l'alta pressione a dominare su gran parte dell'Europa occidentale, con temperature che assomiglieranno più a quelle primaverili che a quelle invernali. L'alta pressione dovrebbe portare il bel tempo ma, come anticipato, per quanto riguarda il weekend a Roma i siti principali prevedono ancora qualche nuvola nel corso delle giornate di sabato e domenica. Dall'inizio della prossima settimana, tuttavia, tornerà quasi sicuramente a splendere il sole in tutta la regione.