Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 16 gennaio: ecco l’inverno, in arrivo un ciclone polare

In arrivo sull'Italia un ciclone polare che gli esperti del sito IlMeteo.it hanno chiamato ‘Thor'. Nella serata di oggi, lunedì 15 gennaio, arriveranno le prime piogge, ma domani andrà ancora peggio, con precipitazioni abbondanti e a carattere di nubifragio soprattutto nelle zone Sud del Lazio al confine con la Campania. A Roma la giornata di oggi sarà caratterizzata da una mattinata con nuvole sparse e l'arrivo delle piogge, come detto, nel corso della serata. Domani, invece, piogge abbondanti sulla Capitale durante tutto l'arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi. Le piogge e il maltempo continueranno almeno fino a giovedì e poi dovrebbe tornare il sereno. Le temperature, tuttavia, si abbasseranno ulteriormente e nel fine settimana quelle minime potrebbero avvicinare lo zero. Le massime, invece, non dovrebbero superare i 9-10 gradi nelle ore più calde delle giornate.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, il ciclone in arrivo sarà alimentato "da fredde correnti in quota provenienti dalle gelide terre polari. I suoi effetti saranno davvero dirompenti e sarà dunque lui il responsabile di una decisa svolta stagionale dopo settimane e settimane di atmosfere sicuramente più autunnali che invernali" la giornata di martedì, come detto, sarà quella da segnare con il bollino rosso e sotto osservazione, per quanto riguarda il Lazio, saranno le zone nell'entroterra al confine con la Campania, dove sono previsti nubifragi tra pomeriggio e sera.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "martedì arriverà un nuovo impulso freddo, anche questo raggiungerà la sua massima espansione tra il pomeriggio e poi sera. Sarà una situazione analoga a quella del lunedì con rovesci, temporali e nubifragi sulle regioni tirreniche con locali grandinate".