Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 novembre: ecco il freddo, minime vicine allo zero nel weekend Oggi bel tempo a Roma e temperature con temperature comprese tra 9 e 19 gradi. Ma nel weekend potrebbe arrivare il primo vero freddo della stagione, con temperature minime a Roma intorno a 3 gradi.

A cura di Enrico Tata

Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo e da temperature non troppo freddo. Ma nel weekend, secondo le previsioni meteo più aggiornate, arriverà il primo vero crollo delle minime, che si potrebbero attestare intorno ai 3 gradi a Roma.

Nella giornata di oggi, martedì 12 novembre, previsto cielo sereno o poco nuvoloso sulla Capitale, con temperature comprese tra 9 e 19 gradi. Mercoledì previsto maltempo nel Lazio, ma soprattutto nelle zone a Sud della regione, tra la provincia di Latina e quella di Frosinone. Nel weekend, come detto, le temperature minime dovrebbero scendere di qualche grado. Le massime si attesteranno ancora intorno ai 16 gradi, ma le minime scenderanno a Roma intorno ai 3 gradi nelle ore notturne.

Spiegano i meteorologi del sito 3Bmeteo.com un vortice iberico "potrebbe costituire una possibile insidia per il nostro Paese nel corso del weekend 17-18 novembre. La circolazione depressionaria potrebbe infatti tornare a muoversi verso levante a causa di un nuovo affondo artico dal comparto scandinavo che tra sabato e domenica dovrebbe dirigersi verso l'Europa occidentale. La profonda saccatura fredda potrebbe agganciare il minimo spagnolo dandogli più energia e trascinarlo verso l'Italia".

Gli esperti avvertono che "i modelli matematici non sono tutti per la stessa evoluzione tuttavia c'è buona coesione sulla data del possibile peggioramento che è domenica 18 novembre. Partiamo dunque già da una ragionevole certezza ovvero che il tempo sarà poco disturbato nelle giornate di venerdì e di sabato mentre domenica potrebbero arrivare piogge e temporali, anche intensi. Ecco allora alla luce degli ultimi aggiornamenti come potrebbe andare".