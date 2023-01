Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 10 gennaio: sole, ma forte vento e temperature in calo Quella di oggi, martedì 10 gennaio, sarà nel Lazio una giornata caratterizzata dal bel tempo, ma anche dal forte vento e da temperature in calo.

A cura di Enrico Tata

Quella di oggi, martedì 10 gennaio, sarà nel Lazio una giornata caratterizzata dal bel tempo, ma anche dal forte vento e da temperature in calo. Non sono previste piogge e nuvole almeno fino a giovedì, ma le minime e le massime, anche grazie al vento, sono segnalate in calo. Nella notte tra mercoledì e giovedì le minime potrebbero arrivare a Roma vicino allo zero. A Rieti, per esempio, tra mercoledì e giovedì il termometro segnerà -1/-2 gradi nelle ore più fredde delle giornate. Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte. Soffieranno intense raffiche di Maestrale per tutta la giornata e su tutto il territorio del Lazio.

Calo delle temperature temporaneo a causa dell'arrivo del Maestrale

Il calo delle temperature, spiegano i meteorologi, sarà più legato all'arrivo di venti freschi che all'arrivo di una vera e propria perturbazione invernale. Spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it che "tra Martedì 10 e Mercoledì 11 alcune differenze sul fronte termico si registreranno solo durante la notte e nelle prime ore del mattino. Ci riferiamo ai valori minimi che potranno calare rispetto agli ultimi giorni, a causa dell'arrivo di venti più freschi di Maestrale e ad una maggior pulizia dei cieli, specie al Nord e su alcuni angoli interni del Centro".

Per venerdì qualche nuvola in arrivo

Per la giornata di venerdì, spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.com, sono previsti "addensamenti su Alpi, Toscana, settore tirrenico meridionale e Sardegna con qualche piovasco, più soleggiato sul resto d'Italia. Temperature in aumento al Centro-Sud. Ventilazione tesa da ovest-nordovest".