Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 10 agosto: nella Capitale possibili piogge in serata A Roma previste piogge di debole intensità tra il pomeriggio e la sera. Le temperature massime sono in leggero calo e si attesteranno a 33 gradi nella Capitale.

A cura di Redazione Meteo

La Protezione Civile del Lazio ha diffuso un avviso di allerta maltempo per il pomeriggio di oggi, mercoledì 10 agosto, e per le successive sei ore. Tuttavia a Roma previste piogge di debole intensità tra il pomeriggio e la sera. Le temperature massime sono in leggero calo e si attesteranno a 33 gradi nella Capitale. Per le giornate di giovedì e venerdì il tempo sarà variabile con possibili precipitazioni e temporali. Possibili piogge anche nella giornata di sabato. Stando al bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, a Roma bollino giallo, livello di allerta 1.

Mercoledì 10 agosto alle 8 di mattina il termometro a Roma segnerà 22 gradi. Alle 14 il termometro segnerà 33 gradi, con una temperatura percepita di 35 gradi. Giovedì 11 agosto il termometro segnerà 22 gradi alle 8 di mattina e 32 gradi alle 14 con temperatura percepita intorno ai 35 gradi.

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, oggi sono previsti temporali anche di forte entità soprattutto sui rilievi montuosi e nel Reatino. Tempo variabile a Viterbo, Frosinone e Latina. Annuvolamenti e locali piogge nel pomeriggio e in serata.

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo "lo scenario atteso per la settimana post Ferragosto propone un'anomalia negativa di geopotenziale presente sulle isole Britanniche (che sottende la presenza di un'area mediamente ciclonica), la stessa che seguiterà a convigliare aria più fresca ed instabile verso il nostro Paese, carburante ottimale per lo sviluppo dei temporali pomeridiani. Non tutte le regioni però saranno interessate dai fenomeni: l'anticiclone africano, con ogni probabilità, espanderà i suoi massimi verso le regioni meridionali, portando un aumento delle temperature accomapgnato da giornate sostanzialmente soleggiate. Al Centro-Nord invece, ai margini della struttura di alta pressione, saranno più probabili i temporali e le temperature subiranno una nuova flessione".