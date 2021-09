Previsioni meteo Roma e Lazio: nel weekend arriva un ciclone mediterraneo Maltempo nel weekend? Un ciclone mediterraneo in arrivo da Est porterà piogge e forti temporali su parte della penisola italiana nel corso del prossimo fine settimana. Stando alle previsioni dei principali siti meteo, il maltempo dovrebbe toccare il centro sud Italia, con Roma e in generale il Lazio che si troverebbero proprio al confine di questa vasta area di bassa pressione.

A cura di Enrico Tata

Un ciclone mediterraneo in arrivo da Est porterà piogge e forti temporali su parte della penisola italiana nel corso del prossimo fine settimana. Stando alle previsioni dei principali siti meteo, il maltempo dovrebbe toccare il centro sud Italia, con Roma e in generale il Lazio che si troverebbero proprio al confine di questa vasta area di bassa pressione. Le nuvole arriveranno dalle Isole Baleari, toccheranno la Sardegna e si sposteranno verso Sud, toccando la Campania, sicuramente, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. Per avere previsioni attendibili per quanto riguarda il Lazio bisognerà attendere le prossime ore: bisognerà infatti studiare la traiettoria di questo ciclone che, se cambiasse anche di poco, potrebbe arrivare a toccare anche la Capitale. La perturbazione, comunque, dovrebbe lasciare le regioni centro meridionali già da domenica 12 settembre, quando dovrebbe in ogni caso tornare il sereno su tutta la Penisola. Attenzione, quindi, alla giornata di sabato 13: a Roma per il momento sono previste nuvole nel corso della mattinata, ma le previsioni, come spiegato, potrebbero cambiare, in meglio o in peggio, nelle prossime ore.

Per il fine settimana atteso l'arrivo di un ciclone mediterraneo

Secondo quanto scrivono gli esperti del sito IlMeteo.it "a partire dalla giornata di sabato 11 ci aspettiamo le prime forti precipitazioni, anche sotto forma temporalesca, su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia". Inoltre "domenica 12 il vortice continuerà la sua corsa verso levante provocando le ultime piogge e temporali all'estremo Sud, prima di allontanarsi verso la Grecia".