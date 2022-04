Previsioni meteo Roma e Lazio mercoledì 27 aprile: cielo limpido e sole, termometro fra 5 e 23 gradi Nella giornata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, il cielo è limpido e soleggiato e le temperature miti.

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, il tempo sulla regione Lazio è mite e soleggiato, il cielo limpido ovunque verso la mattina a sud, nelle province di Frosinone e Latina e nel tardo pomeriggio a nord, in quella di Viterbo, rischia di fare capolino qualche nuvola. Il termometro, che mostra temperature minime che si aggirano fra i 5 e i 10 gradi, per quanto riguarda le massime non scende mai al di sotto dei 20 gradi.

Previsioni meteo Roma e Lazio mercoledì 27 aprile nella capitale

Nella città di Roma, oggi è previsto sole e bel tempo, Qui la temperatura minima, di circa 10 gradi, si tocca soltanto nella prima mattina, fra le ore 5 e le 6. La massima, invece, raggiunge i 20 gradi nel primo pomeriggio, fra le ore 14 e le 15. Anche il sole, dalle ore 12 alle 15, si inizia a far sentire più del solito: per questa ragione è consigliabile procurarsi una crema con protezione solare, soprattutto se si ha in mente di esplorare le bellezze della capitale.

Le temperature sulle province della regione Lazio

Come anticipato, le temperature restano abbastanza miti su tutto il territorio regionale. La temperatura massima più alta che si registra oggi nella regione è quella di Frosinone con i suoi 23 gradi, ma la minima scende a 8, verso le 5 della mattina. Proseguendo da sud, le temperature del capoluogo pontino si aggirano intorno ai 10 gradi per quanto riguarda le temperature minime e intorno ai 22 per le massime. A Rieti, come a Viterbo, si tocca la minima più bassa, quella di 5 gradi, mentre le massime sono, rispettivamente, di 21 e 22 gradi: sembra proprio che la primavera abbia intenzione di farsi sentire.