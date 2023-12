Previsioni meteo Roma e Lazio mercoledì 13 dicembre 2023: cielo coperto, pioggia nelle zone interne Mentre la regione Lazio si prepara ad accogliere i temporali di domani, oggi il cielo è coperto con temperature comprese fra gli 11 e i 18 a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nubi sparse, cielo coperto e qualche precipitazione lungo la zona appenninica, in provincia di Rieti: queste le previsioni meteo attese per oggi nella regione Lazio. Le temperature sono in lieve aumento, comprese fra gli 11 gradi attesi proprio nei territori del reatino e i 18 previsti a Roma e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Nella capitale, come anticipato, le temperature sono piuttosto miti, comprese fra una minima di 15 gradi centigradi e una massima di 18. Il rischio di precipitazione è al 19%, come scrive Il Meteo.it, nonostante il cielo sia coperto per tutto il giorno: nella giornata di domani, giovedì 14 dicembre 2023, sono attesi temporali.

Le previsioni meteo nelle province del Lazio

Come anticipato, i territori più freddi sono quelli in provincia di Rieti dove la il termometro oscilla fra gli 11 e i 14 gradi centigradi. Nelle prime ore della mattina il cielo è coperto da nubi scure. A partire dalla seconda fase della giornata, dopo le ore 13, inizia la pioggia che caratterizza l'intera giornata fino alla sera. Un grado appena più in alto, sia di minima con 12 che di massima con 15 gradi, è la temperatura attesa nel viterbese. Qui il cielo resta coperto e scuro per tutta la giornata.

Temperature comprese fra i 13 e i 17 gradi a Frosinone, dove il cielo è coperto per gran parte della giornata di oggi. Sembra schiarirsi di più verso la seconda parte della giornata, dall'ora di pranzo fino al tardo pomeriggio, ma in serata tornano nuovamente le nuvole. Chiude Latina, con temperature simili a quelle percepite nella capitale, con il termometro che oscilla fra i 15 e i 18 gradi: cielo coperto che si alterna a qualche nuvola passeggera anche in questo caso.