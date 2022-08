Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 30 agosto: tornano sole e caldo Tornano caldo e sole su Roma e sulla regione Lazio: le temperature massime tornano a superare i 30 gradi ovunque.

A cura di Beatrice Tominic

Temporali e abbassamenti di temperature: questo accenno di autunno è durato pochissimo. Già da oggi, martedì 30 agosto, fanno ritorno sole e caldo su tutta la regione Lazio. Le temperature, in tutte le province, tornano a superare i 30 gradi centigradi: anche nella provincia di Rieti, generalmente più fresca alle altre, si raggiungono i 30 gradi. Nessuna nuvola all'orizzonte, solo i caldi raggi del sole.

Previsioni meteo Roma per oggi, martedì 29 agosto

Sembra ancora estate nella capitale dove questo penultimo giorno di agosto il cielo torna limpido e il sole illumina il cielo. Le temperature minime sono sui 21 gradi, avvertiti però soltanto nelle prime ore della mattina: per tutto il resto della giornata, dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio, il termometro non accenna ad andare sotto i 30 gradi. Le temperature massime, a Roma, sono sui 33 gradi.

Previsioni meteo nelle province nel Lazio

Stesso destino per tutta la regione Lazio che oggi è illuminata dai caldi raggi del sole: come anticipato, su tutti i territori le temperature si aggirano sopra i 30 gradi. Le città più calde, dopo Roma, sono quelle più a sud della regione, Frosinone e Latina: qui le temperature massime arrivano a 32, mentre le minime si fermano, rispettivamente, a 20 e 22.

La più fresca, invece, come spesso accade, è la provincia di Rieti, dove, nonostante il sole, le temperature minime scendono fino a toccare i 16 gradi: le massime, invece, si aggirano intorno ai 31 fra le ore 15 e le 16. Temperatura simile anche a Viterbo, il capoluogo più a nord della regione, dove le massime non superano i 31 gradi e le minime non scendono sotto ai 17.