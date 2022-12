Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 27 dicembre 2022: nuvole e cielo coperto Cielo coperto e nebbia in serata, temperature comprese fra i 7 gradi di Rieti e i 15 gradi di Roma e di Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo grigio per questo primo giorno non festivo di fine 2022. Oggi, martedì 27 dicembre, tutte le province del Lazio sono caratterizzate dal cielo scuro e coperto e, soprattutto nella tarda serata, dai banchi di nebbia. Le temperature non sono eccessivamente basse: le minime non scendono oltre quelle registrate a Rieti, di 7 gradi e le massime non superano i 15 gradi di Roma e Latina.

Previsioni meteo a Roma: cielo coperto tutto il giorno

Un'altra giornata con cielo nuvoloso e grigiore è quella di oggi, martedì 26 dicembre, nei territori della capitale. Dalla mattina fino alla sera il cielo è coperto e il sole torna soltanto il giorno dopo, mercoledì 28, facendo capolino fra le nuvole che restano presenti. A Roma il termometro non scende oltre i 12 gradi, ma anche le massime non sono troppo elevate e non superano i 15 gradi.

Meteo e temperature nelle province regione Lazio

Cielo nuvoloso anche a Viterbo dove, soprattutto in serata, cala una fitta nebbia. Qui oggi non si vede mai il sole. Oltre alla mancanza dei suoi caldi raggi, le temperature non superano i 13 gradi, mentre le minime non scendono sotto i 9. Diversamente a Rieti, dove le temperature sono meno miti e restano tutto il giorno comprese fra i 7 e i 13 gradi, a partire dalla tarda mattinata, dopo nubi pesanti, torna già il sole fino all'ora di cena. Ma è una situazione che durerà poco: già in serata il cielo appare nuovamente coperto e nella nottata calano banchi di nebbia.

Cielo coperta e nebbia, già nel tardo pomeriggio, sui territori del frusinate dove, però, nella parte centrale della giornata sembra fare capolino un timido sole. Anche nelle zone della provincia di Frosinone le temperature non salgono oltre i 13 gradi, mentre le minime si attestano sui 10 gradi centigradi. Si conclude la carrellata delle province laziali con Latina: è nel capoluogo pontino che il sole fa capolino dalle nubi per tutta la parte centrale della giornata. Per tutta la mattina, però e poi nuovamente nella prima serata, il cielo torna coperto. Temperature fra i 10 e 15 gradi.